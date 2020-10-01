Новости
В работе Twitter произошел масштабный сбой
Новости
Анастасия Марьина
В работе Twitter произошел масштабный сбой. По данным Downdetector на 16:52 Мск, число жалоб почти достигло 24 тысяч.
В работе Twitter произошел масштабный сбойАнастасия Марьина
Большее количество жалоб приходится на работу десктопной версии соцсети (56%), 32% испытывают сложности при использовании приложения на iPhone, 11% — на Android.
Больше всего на проблемы жалуются в Японии и США.
Фото на обложке: Unsplash
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