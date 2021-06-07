Вот это поворот: пользователи Twitter подали в суд на Роскомнадзор

Пользователи Twitter подали коллективный иск к Роскомнадзору из-за замедления работы соцсети. Ведомство обвиняют во вмешательстве в право на свободное выражение мнения.

Иск подан в Таганский суд Москвы, пишет «Интерфакс». Среди заявителей: глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, московский депутат Вадим Коровин, фотограф Евгений Фельдман, политик Евгений Доможиров.

«Права каждого из истцов в значительной степени затронуты применяемыми ограничениями, так как публикация медиафайлов составляет значимую часть их общения с аудиторией», – приводит «Интерфакс» слова адвоката заявителей.

Истцы требуют прекратить ограничивать работу Twitter и исключить соцсеть из черного списка. Они аргументируют позицию тем, что не публиковали запрещенный контент и не призывали к насилию. Поэтому ограничения пользования соцсетью не должно их касаться.

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