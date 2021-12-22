На Госуслугах появится двухфакторная авторизация

Со следующего года Минцифры планирует ввести обязательную двухфакторную авторизацию пользователей на портале госуслуг. Это делается для дополнительной защиты данных граждан.

Пользователям придется вводить не только логин и пароль, но и код из SMS, сообщили «Известия».

Пандемия COVID-19 и развитие дистанционных сервисов продвинули популярность портала госуслуг. По словам источников, количество профилей превысило 100 млн человек, но для входа в большинстве случаев используется однофакторная идентификация.

В ведомстве отметили, что «сейчас количество учетных записей на портале госуслуг, владельцы которых подключили двухфакторную авторизацию, небольшое», но не привели конкретных чисел.

Эксперты называют введение обязательной двухфакторной идентификации своевременной мерой, которая вписывается в общемировые тренды. Так, осенью о такой мере заявила компания Google. Принудительную авторизацию некоторых пользователей, у которых много подписчиков, сейчас намерен ввести Facebook.

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Фото на обложке: Unsplash