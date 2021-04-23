Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Самозанятых нанимает каждая шестая компания — исследование

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

17% российских компаний привлекают к работе самозанятых. Преимущества такого сотрудничества чаще всего используют работодатели из сферы строительства и информационных технологий.

Самозанятых нанимает каждая шестая компания — исследование

О том, что их компания привлекает самозанятых для выполнения некоторых работ, сообщили 17% представителей работодателей, приводит данные опроса сервис по поиску работы SuperJob. В опросе приняли участие 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.

ФНС сообщает, что статус самозанятого оформили уже 2 млн граждан. Новый режим налогообложения начал действовать с 1 января 2019 года, и, судя по комментариям, за два года бизнес успел оценить плюсы сотрудничества с самозанятыми: компания освобождается от уплаты налогов и взносов — вместо этого поставщик услуг платит налог на профессиональный доход. К тому же привлечение самозанятых позволяет компаниям не «раздувать» штат, заявили опрошенные.

Больше всего работодателей, привлекающих самозанятых, среди компаний с численностью персонала до 100 человек (19%), меньше всего — среди крупных организаций, в которых трудится свыше 1000 работников (9%). Чаще всего услугами самозанятых пользуются компании из сфер строительства (25%) и информационных технологий (21%). Работодатели из производственной отрасли к такой практике прибегают редко (7%).

Судя по комментариям работодателей, самозанятые чаще всего оказывают бизнесу услуги в области маркетинга, рекламы и дизайна, информационных технологий, логистики, строительства, управления персоналом, бухгалтерии и продаж.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий! 

Фото: londondeposit / Depositphotos.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Маск сделает планету зелёной: изобретатель выделит до $120 млн на борьбу с выбросами углекислого газа
  2. 2 В третий набор программы Global Pilots прошли 11 российских инновационных стартапов
  3. 3 Портативный кондиционер 2.0: Sony представила Reon Pocket 2
  4. 4 ЦБ повысил ключевую ставку до 5%
  5. 5 Все дни с 1 по 11 мая будут выходными — Путин
Международная конференция Deep Food Tech
RB.RU в партнерстве с ЭФКО соберут лучших российских и международных экспертов.
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

23 апреля 2021

Цифровой акселератор СИБУР

30 апреля 2021

MediaSoft Инвестиции — инвестиции до 10 млн в SaaS-стартапы

30 апреля 2021

Венчурная студия для запуска новых технологических бизнесов от МТС

Все ВОЗМОЖНОСТИ