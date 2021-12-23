«У нас может быть как в Турции»: Путин оправдал действия ЦБ РФ по повышению ключевой ставки

Банк России повысил ключевую ставку на 1 п.п., до 8,5% в декабре. Это максимальный с октября 2017 года уровень. Планируется, что данная мера сдержит инфляцию, которая в два раза превысила целевой показатель в 2021 году.

По словам Путина, недовольство таким решением понятно, но отказ от подобных мер мог бы привести к повторению «турецкого сценария», где снизили ставку, а затем произошел обвал курса национальной валюты.

«Конечно, можно поругивать Центральный банк. Но я каждый день в контакте с коллегами из реального сектора экономики. Я знаю их аргументы и как они ругаются. Я знаю неудовлетворенность реального сектора от повышения ставок, но если этого не делать, то у нас может быть как в Турции. В этом же проблема. И это серьезный вызов», — заявил Владимир Путин на традиционной пресс-конференции, которая проходит 23 декабря в Москве.

Президент назвал политику ЦБ независимой и отметил, что не вмешивается в работу Банка России, но оценивает ее положительно.

«Мы находим золотую середину. Объемы кредитования не падают, а возможности банковской системы растут. Только один Сбербанк ждет 1 трлн рублей прибыли», — добавил президент. По его словам, повышение ставки может негативно сказаться на росте ВВП. Но если этого не делать, то инфляция будет расти.

«Во многих ведущих экономиках пошли на смягчение макроэкономической политики. Пошли на усиление работы печатных станков. Это привело к усилению инфляции. В США чуть побольше, в Еврозоне чуть поменьше, что для них несвойственно», — сказал Владимир Путин.

По словам президента, инфляция в России по итогам года ожидается 8%, что в два раза выше целевого уровня, а в США этот показатель в три раза выше цели — 6%.

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Фото на обложке: Unsplash