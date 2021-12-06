У Renault появится новая модель — кроссовер Austral с возможностью эко-вождения

Компания Renault объявила, что в 2022 году кроссовер Kadjar уйдет с авторынка. Его место займет новый автомобиль, который получил имя Austral.

Модель Austral является частью нового семейства компактных кроссоверов, разработанного брендом Renault, с инновационными подключенными технологиями и возможностью эко-вождения, сообщили в пресс-службе компании.

Имея длину до 4,51 м, кроссовер предлагает просторное и удобное пространство для пяти человек. Austral, скорее всего, будет оснащен 1,3-литровым бензиновым двигателем, разработанным совместно с Daimler. Двигатель способен выдавать максимальную мощность в 140 л. с. и также может предлагаться с опциональной гибридной версией.

Сильвия дос Сантос, отвечающая за стратегию наименований бренда Renault, отметила, что Austral — это производное от латинского слова australis. Austral вызывает ассоциации с яркостью и жаром юга, безмятежным удовольствием от природы, а также широкими открытыми пространствами, открывающими безграничные возможности.

Как отмечают в компании, новинка покажет, что Renault стремится восстановить свои позиции в сегменте кроссоверов, вслед за Arkana и новым Mégane E-TECH Electric. Как уточняет Сильвия, «теперь, когда было обнародовано новое имя, волшебство только начинается».

Напомним, что товарный знак Austral Renault зарегистрировала еще в 2005 году.

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Фото: Renault