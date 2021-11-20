Уборкой офисов Google займутся роботы

Уборкой офисов Google в Сан-Франциско займутся 100 прототипов роботов-уборщиков, которые уже способны выполнять разные задачи. Вместе они будут учиться заниматься повседневными рутинными делами, чтобы в будущем освободить от них людей.

Проект Everyday Robots компании Alphabet (владеет Google) представил прототипы роботов-уборщиков, которые займутся чистотой в кампусах офиса Google в Сан-Франциско. Об этом сообщили инженеры, работающие над проектом.

Everyday Robots — подразделение X labs, экспериментального отдела Alphabet.

«Мы наблюдаем за флотом из 100 прототипов роботов, которые самостоятельно выполняют разные полезные задачи по всему офису. Тот же робот, что собирает и сортирует банки, теперь может быть оснащен губкой для протирания столов, а манипулятор он также использует, чтобы открывать двери», рассказал ведущий инженер проекта Ханс Петер Брондмо.

Роботы представляют собой гибкие многофункциональные манипуляторы на колесах. Они оснащены камерами и сенсорами компьютерного зрения и вращающимся лидаром, который определяет положение робота в пространстве.

Команда Everyday Robots в 2019 году научила робота распознавать мусор для сортировки, но тогда машины еще не были способны ориентироваться в неструктурированном пространстве, таком как дом или офис.

Сейчас команда сделала большой шаг в этом направлении, а в будущем планирует создать полноценных роботов, которые могли бы выполнять за людей рутинную работу по дому.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Team at X (@theteamatx)

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Фото: Alphabet