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Образовательную платформу Udemy оценили в $3,7 млрд в ходе IPO

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Площадка онлайн-курсов Udemy вышла на IPO и была оценена в $3,7 млрд по цене $27,5 за акцию. Впрочем, торги начинались с цены $29 за штуку.

Образовательную платформу Udemy оценили в $3,7 млрд в ходе IPO

Udemy вышла на биржу вслед за другими крупными игроками в онлайн-образовании, ценные бумаги компания разместила на Nasdaq с тикером UDMY, пишет Reuters.

В ходе первого публичного размещения (IPO) стоимость акций Udemy сократилась на 7% – с $29 до $27,5 за штуку. В итоге компанию оценили в $3,7 млрд.

Онлайн-курсы оказались очень востребованы во время пандемии, что положительно сказалось на рынке онлайн-образования. Компаниям понадобились деньги на развитие, поэтому за последний год на IPO вышли и конкуренты Udemy: Coursera (чью стоимость тогда оценили в $4,3 млрд) и Nerdy Inc.

Платформа Udemy была основана в 2010 году в Сан-Франциско. Сейчас на ней зарегистрированы 65 тыс. авторов курсов, сотни из них получают до $1 млн в год.

В ходе IPO выяснилось, что даже несмотря на бурный рост в 2020 году компания никогда не была прибыльной, а ее основатели не уверены в том, что смогут таковой ее сделать. По этой причине стоимость акций и упала во время торгов.

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Фото: Nasdaq/Facebook

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