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За шесть лет в Москве почти удвоилось число летних кафе

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

В Москве в 2021 году обустроили гораздо больше летних кафе, чем шесть лет назад. Столичные власти считают, что этому во многом способствовали их программы поддержки предпринимателей.

За шесть лет в Москве почти удвоилось число летних кафе

Число летних веранд в 2021 году по сравнению с 2015 выросло на 72%, сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

Если летом 2015 в городской схеме размещения учитывали 1,9 тыс. площадок, то в этом году их число превысило 3,3 тыс.

«Такому росту способствует простота и удобство их оформления и открытия: предпринимателям бесплатно предоставляются земельные участки для установки веранд, а подать документы для включения в схему нужно всего один раз», — считает вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Кроме того, предприниматели могут получить бесплатную консультацию по открытию такого бизнеса или принять участие в вебинаре Госинспекции по недвижимости и получить всю необходимую информацию.

Благодаря такому формату взаимодействия чиновников и бизнеса, кафе стало больше, а нарушений — гораздо меньше (например, в два раза меньше, чем в 2019 году).

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Фото: Irina Remesheva/Shutterstock

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