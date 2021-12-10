Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Скончался создатель игровых приставок Nintendo Масаюки Уэмура

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Японский создатель игровых приставок компании Nintendo Масаюки Уэмура скончался в возрасте 78 лет. Причины смерти не сообщаются.

Скончался создатель игровых приставок Nintendo Масаюки Уэмура

Дизайнер, по данным агентства Kyodo, скончался 6 декабря.

Масаюки Уэмура пришел работать в Nintendo в 1971 году. Он отвечал за разработку приставок Nintendo Entertainment System (NES) и Super Nintendo Entertainment System (SNES), а также участвовал в создании игр к ним.

Разработчик покинул Nintendo в 2004 году, но остался консультантом компании и начал преподавать в университете Ритсумейкан в Киото. Помимо этого, он создал центр исследований видеоигр при университете.

Приставки Nintendo одни из самых продаваемых игровых приставок в истории. По всему миру их было куплено более 100 млн. На NES вышли игры Tetris и Super Mario, на SNES — игры Donkey Kong, Final Fantasy и другие.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: EWY Media / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как установить Pokemon GO, если ты живешь в России
  2. 2 Как выглядели первые логотипы Apple, Amazon и других техгигантов
  3. 3 Отслеживание сырья для пива, защита критической инфраструктуры и борьба с фейкньюс: блокчейн-дайджест
  4. 4 Как цифровая трансформация производства повышает энергосбережение: опыт Mitsubishi Electric
  5. 5 «Цифровая трансформация должна служить людям, а не наоборот»: как в Японии строят новое цифровое общество

ВОЗМОЖНОСТИ

10 декабря 2021

Fresh Code от Вконтакте

10 декабря 2021

Демо-день для АО «Трубная металлургическая компания»

10 декабря 2021

FintechHack

Все ВОЗМОЖНОСТИ