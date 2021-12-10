Скончался создатель игровых приставок Nintendo Масаюки Уэмура

Японский создатель игровых приставок компании Nintendo Масаюки Уэмура скончался в возрасте 78 лет. Причины смерти не сообщаются.

Дизайнер, по данным агентства Kyodo, скончался 6 декабря.

Масаюки Уэмура пришел работать в Nintendo в 1971 году. Он отвечал за разработку приставок Nintendo Entertainment System (NES) и Super Nintendo Entertainment System (SNES), а также участвовал в создании игр к ним.

Разработчик покинул Nintendo в 2004 году, но остался консультантом компании и начал преподавать в университете Ритсумейкан в Киото. Помимо этого, он создал центр исследований видеоигр при университете.

Приставки Nintendo одни из самых продаваемых игровых приставок в истории. По всему миру их было куплено более 100 млн. На NES вышли игры Tetris и Super Mario, на SNES — игры Donkey Kong, Final Fantasy и другие.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!