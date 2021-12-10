Скончался создатель игровых приставок Nintendo Масаюки Уэмура

Японский создатель игровых приставок компании Nintendo Масаюки Уэмура скончался в возрасте 78 лет. Причины смерти не сообщаются.
Дизайнер, по данным агентства Kyodo, скончался 6 декабря.
Масаюки Уэмура пришел работать в Nintendo в 1971 году. Он отвечал за разработку приставок Nintendo Entertainment System (NES) и Super Nintendo Entertainment System (SNES), а также участвовал в создании игр к ним.
Masayuki Uemura, the former lead architect of the NES and SNES, has passed away. He was one of the genius minds behind some of our best game memories. pic.twitter.com/KO43DIGuTt— Archipel | アルシペル (@SailToArchipel) December 9, 2021
Разработчик покинул Nintendo в 2004 году, но остался консультантом компании и начал преподавать в университете Ритсумейкан в Киото. Помимо этого, он создал центр исследований видеоигр при университете.
Приставки Nintendo одни из самых продаваемых игровых приставок в истории. По всему миру их было куплено более 100 млн. На NES вышли игры Tetris и Super Mario, на SNES — игры Donkey Kong, Final Fantasy и другие.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: EWY Media /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как установить Pokemon GO, если ты живешь в России
- 2 Как выглядели первые логотипы Apple, Amazon и других техгигантов
- 3 Отслеживание сырья для пива, защита критической инфраструктуры и борьба с фейкньюс: блокчейн-дайджест
- 4 Как цифровая трансформация производства повышает энергосбережение: опыт Mitsubishi Electric
- 5 «Цифровая трансформация должна служить людям, а не наоборот»: как в Японии строят новое цифровое общество
ВОЗМОЖНОСТИ
10 декабря 2021
10 декабря 2021
10 декабря 2021