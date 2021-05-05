Роскомнадзор решил засудить Twitter, Google и Facebook

Протоколы составлены по ч.2 ст. 13.41 КоАП (неудаление владельцем информационного ресурса в сети «Интернет» информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена российским законодательством), сообщает «Интерфакс».
За подобные нарушения предусмотрены штрафы в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей.
«По пять административных протоколов поступило в отношении Google и Facebook. Дата судебных заседаний по всем компаниям пока не назначена» — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Таганского суда.
С учётом максимальных размеров штрафа Twitter может быть оштрафован максимум на 24 млн рублей, с Google и Facebook могут взыскать по 20 млн рублей.
Ранее этот же судебный участок оштрафовал Twitter на 8.9 млн рублей по аналогичным протоколам.
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Фото на обложке: corgarashu /
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