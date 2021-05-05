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Роскомнадзор решил засудить Twitter, Google и Facebook

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский
В судебный участок №422 Таганского района Москвы поступило 6 новых протоколов на Twitter и по 5 — на Google и Facebook. Общая сумма штрафов, которые могут наложить на компании, может превысить 64 млн рублей.
Роскомнадзор решил засудить Twitter, Google и Facebook

Протоколы составлены по ч.2 ст. 13.41 КоАП (неудаление владельцем информационного ресурса в сети «Интернет» информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена российским законодательством), сообщает «Интерфакс».

За подобные нарушения предусмотрены штрафы в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей.

«По пять административных протоколов поступило в отношении Google и Facebook. Дата судебных заседаний по всем компаниям пока не назначена» — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Таганского суда.

С учётом максимальных размеров штрафа Twitter может быть оштрафован максимум на 24 млн рублей, с Google и Facebook могут взыскать по 20 млн рублей.

Ранее этот же судебный участок оштрафовал Twitter на 8.9 млн рублей по аналогичным протоколам.

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Фото на обложке: corgarashu / Shutterstock

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