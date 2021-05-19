Это очень смешно: британский дипфейк покажет, как звезды Голливуда говорят на разных языках

Британский стартап Flawless создал дипфейк, который на основе алгоритмов анализирует мимику человека, говорящего, например, на английском языке, а затем заставляет его говорить на любом другом языке. В демо-ролике компания трансформировала речи звезд Голливуда из известных фильмов.

Сначала алгоритм анализирует мимику реального актера, затем – актера дубляжа, и накладывает одно на другое.

Flawless / Vimeo.com

Идея создания технологии появилась у британского режиссера Скотта Манна, пишет Wired. Кинодеятель посмотрел один из своих фильмов и пришел в ужас от того, как дубляж портит восприятие картины. Манн считает, что некачественное дублирование может убить продуманные сцены фильма.

Режиссер ведет переговоры с несколькими киностудиями об использовании его продукта, добавили в Wired.

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Фото на обложке: Flawless / Vimeo.com