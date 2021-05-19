Это очень смешно: британский дипфейк покажет, как звезды Голливуда говорят на разных языках

Британский стартап Flawless создал дипфейк, который на основе алгоритмов анализирует мимику человека, говорящего, например, на английском языке, а затем заставляет его говорить на любом другом языке. В демо-ролике компания трансформировала речи звезд Голливуда из известных фильмов.
Сначала алгоритм анализирует мимику реального актера, затем – актера дубляжа, и накладывает одно на другое.
Flawless / Vimeo.com
Идея создания технологии появилась у британского режиссера Скотта Манна, пишет Wired. Кинодеятель посмотрел один из своих фильмов и пришел в ужас от того, как дубляж портит восприятие картины. Манн считает, что некачественное дублирование может убить продуманные сцены фильма.
Режиссер ведет переговоры с несколькими киностудиями об использовании его продукта, добавили в Wired.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото на обложке: Flawless / Vimeo.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 ИИ-сервис генерации контента CopyMonkey стал победителем техно-конференции EMERGE
- 2 «Чтобы заменить людей, роботы должны научиться работать в неидеальных условиях»: история стартапа Abagy
- 3 Российский инженер создал программу для печати фото с экранов смартфонов и компьютеров
- 4 Google создаст коммерческий квантовый компьютер
- 5 Twitch впервые запретил стримеру зарабатывать на рекламе