УК «Роснано» решила обанкротить, а не ликвидировать принадлежащий ей неработающий «Оптоган»

УК «Роснано» хочет обанкротить «Оптоган», некогда один из ключевых своих активов. По мнению эксперта RB.RU, за стремлением самостоятельно обанкротить, а не ликвидировать компанию, может стоять желание избежать выездных налоговых проверок.

ООО «УК "Роснано"» подало заявление о банкротстве принадлежащей ей через ООО «РНИ» неработающей компании – ООО «Оптоган». Структура задолжала «Роснано» около 1,5 млн рублей. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинагрдской обалсти пока не принял иск, следует из картотеки судов. В пресс-службе АО «Роснано» не ответили на запрос RB.RU.

У «Роснано» уже не в первый раз возникают претензии к «Оптогану» и его гендиректору Алексею Костякову. В 2023 году УК взыскала с «Оптогана» за услуги аудитороа 2,7 млн рублей. Кроме того ООО «РНИ», принадлежащее «Роснано», пыталось взыскать с гендиректора более 10 млн рублей за убытки по крупной сделке с ООО «ЛЕД-Энергосервис», которая не была одобрена участниками. В «Роснано» утверждали, что ответчик Костяков действовал в интересах бывшего участника общества и «причинил убытки в связи с необходимостью оплаты услуг завода по хранению товара». Однако суд в трех инстанциях встал на сторону ответчика.

В конце 2023 года «Оптоган» хотела обанкротить налоговая инспекция. Межрайонная инспекция ФНС № 22 по Санкт-Петербургу подала иск в суд с трубованием признать «Оптоган» банкротом из-за долга в 840 тыс. рублей. Суд вернул заявление из-за отсутствия зарегистрированного за должником имущества, невозможности финансирования процедуры банкротства из средств федерального бюджета и покрытия судебных расходов по делу о банкротстве за счет имущества должника.

Генеральный директор юридической компании «Эклекс» Артем Швайка говорит, что у ООО «Оптоган» давно начались серьезные финансовые трудности, в результате которых в 2015 году рассматривалась возможность признания компании банкротом.

«Одной из причин инициирования банкротства ООО "Оптоган" может быть стремление избежать выездных налоговых проверок, которые могут быть назначены при ликвидации ООО», – заявил Артем Швайка.

Юрист также отметил, что руководство УК «Роснано», оценив перспективы развития и риски деятельности ООО «Оптоган», пришло к выводу, что дальнейшее функционирование дочерней компании видится нецелесообразным.

Само же АО «Роснано» недавно предупредило о риске банкротства, что следует из отчета от 29 мая 2024 года, размещенного на сайте центра раскрытия корпоративной информации, отметил Швайка.

«Оптоган» был известен как петербургский стартап, разработавший революционную технологию производства светодиодов и привлекший в соинвесторы «Роснано» и Михаила Прохорова. В 2015 году стартап оказался на грани закрытия. В настоящее время продукцию под брендом «Оптоган» выпускает ООО «Лед-Энергосервис», которое, по данным суда, является бывшим участником «Оптогана». По данным ЕГРЮЛ, бенефициаром предприятия «Лед-Энергосервис» является Георгий Боос.

Впервые о риске собственного банкротства «Роснано» сообщило осенью 2023 года, когда ее чистый долг достиг 95 млрд рублей.

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