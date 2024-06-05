УК «Роснано» решила обанкротить, а не ликвидировать принадлежащий ей неработающий «Оптоган»

УК «Роснано» хочет обанкротить «Оптоган», некогда один из ключевых своих активов. По мнению эксперта RB.RU, за стремлением самостоятельно обанкротить, а не ликвидировать компанию, может стоять желание избежать выездных налоговых проверок.
ООО «УК "Роснано"» подало заявление о банкротстве принадлежащей ей через ООО «РНИ» неработающей компании – ООО «Оптоган». Структура задолжала «Роснано» около 1,5 млн рублей. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинагрдской обалсти пока не принял иск, следует из картотеки судов. В пресс-службе АО «Роснано» не ответили на запрос RB.RU.
У «Роснано» уже не в первый раз возникают претензии к «Оптогану» и его гендиректору Алексею Костякову. В 2023 году УК взыскала с «Оптогана» за услуги аудитороа 2,7 млн рублей. Кроме того ООО «РНИ», принадлежащее «Роснано», пыталось взыскать с гендиректора более 10 млн рублей за убытки по крупной сделке с ООО «ЛЕД-Энергосервис», которая не была одобрена участниками. В «Роснано» утверждали, что ответчик Костяков действовал в интересах бывшего участника общества и «причинил убытки в связи с необходимостью оплаты услуг завода по хранению товара». Однако суд в трех инстанциях встал на сторону ответчика.
В конце 2023 года «Оптоган» хотела обанкротить налоговая инспекция. Межрайонная инспекция ФНС № 22 по Санкт-Петербургу подала иск в суд с трубованием признать «Оптоган» банкротом из-за долга в 840 тыс. рублей. Суд вернул заявление из-за отсутствия зарегистрированного за должником имущества, невозможности финансирования процедуры банкротства из средств федерального бюджета и покрытия судебных расходов по делу о банкротстве за счет имущества должника.
Генеральный директор юридической компании «Эклекс» Артем Швайка говорит, что у ООО «Оптоган» давно начались серьезные финансовые трудности, в результате которых в 2015 году рассматривалась возможность признания компании банкротом.
«Одной из причин инициирования банкротства ООО "Оптоган" может быть стремление избежать выездных налоговых проверок, которые могут быть назначены при ликвидации ООО», – заявил Артем Швайка.
Юрист также отметил, что руководство УК «Роснано», оценив перспективы развития и риски деятельности ООО «Оптоган», пришло к выводу, что дальнейшее функционирование дочерней компании видится нецелесообразным.
Само же АО «Роснано» недавно предупредило о риске банкротства, что следует из отчета от 29 мая 2024 года, размещенного на сайте центра раскрытия корпоративной информации, отметил Швайка.
- «Оптоган» был известен как петербургский стартап, разработавший революционную технологию производства светодиодов и привлекший в соинвесторы «Роснано» и Михаила Прохорова. В 2015 году стартап оказался на грани закрытия. В настоящее время продукцию под брендом «Оптоган» выпускает ООО «Лед-Энергосервис», которое, по данным суда, является бывшим участником «Оптогана». По данным ЕГРЮЛ, бенефициаром предприятия «Лед-Энергосервис» является Георгий Боос.
Впервые о риске собственного банкротства «Роснано» сообщило осенью 2023 года, когда ее чистый долг достиг 95 млрд рублей.
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