С начала 2024 года в сеть утекла почти половина прошлогоднего объема украденных данных

С января 2024 года в сеть утекли данные 170 компаний. Это 40% от общего количества зарегистрированных инцидентов в прошлом году, сообщил «Ведомостям» представитель ГК «Солар».

Он добавил, что речь идет об утечках, обнаруженных в открытых источниках, в основном это Telegram-каналы и данные из даркнета. Количество опубликованных данных составило 450 млн строк, среди них 27,7 млн скомпрометированных e-mail и 137 млн телефонных номеров. За весь 2023 год специалисты компании выявили 420 инцидентов скомпрометированных данных, связанных с утечками.

Рост числа атак с начала 2024 г. подтвердили представители F.A.C.C.T. и «Софтлайна». Это связано с появлением новых групп злоумышленников, которые активно публикуют базы данных на андеграундных форумах, отметила эксперт F.A.С.С.T. Дарья Городилова.

Злоумышленники стали чаще атаковать компании в сфере розничной торговли, микрофинансовыми организациями. Тренд на атаки МФО можно объяснить интересом киберпреступников к конфиденциальной информации. Эти данные используют для пробивов информации и для формирования списков жертв мошеннических схем.

Эксперт сервиса по проверке контрагентов «Контур.Фокус» Антон Яковлев рассказывал RB.RU, как предотвратить утечку данных. Он поделился гайдом с описанием инструментов защиты, которые можно внедрить быстро и недорого.

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