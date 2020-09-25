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Украинских пользователей «ВКонтакте» будут ставить на учет в полиции

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Диана Муллахметова
Диана Муллахметова

Редактор

Диана Муллахметова

Правоохранительные органы Украины планируют поставить на учет граждан, которые продолжают активно пользоваться запрещенной на территории страны соцсетью «ВКонтакте». Об этом сообщает УНИАН.

Украинских пользователей «ВКонтакте» будут ставить на учет в полиции

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что новая система уже начинает работать. Она сможет давать информацию о тех юзерах, которые до сих пор пользуются «ВКонтакте». Кроме того, если пользователи будут продолжать заниматься распространением российского контента, то будут иметь дело с Нацполицией. 

Данилов также заявил, что сейчас государственные органы сотрудничают с международными партнерами с целью полной блокировки доступа к социальной сети на территории Украины. 

Это решение вызвало негативную реакцию со стороны «ВКонтакте». В компании заявили, что люди имеют право свободно высказывать мнение и обмениваться информацией, общаться и пользоваться социальными сетями. Кроме того, если есть вредоносная информация, то всегда есть возможность пожаловаться.

С 17 мая 2017 года на территории Украины запрещено пользоваться «Яндексом», «ВКонтакте» и «Одноклассниками».

Накануне представители «ВКонтакте» заявили, что обошли блокировки и возобновили работу мобильного приложения на территории Украины.

Фото: Dean Drobot / Shutterstock

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