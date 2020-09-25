Украинских пользователей «ВКонтакте» будут ставить на учет в полиции

Правоохранительные органы Украины планируют поставить на учет граждан, которые продолжают активно пользоваться запрещенной на территории страны соцсетью «ВКонтакте». Об этом сообщает УНИАН.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что новая система уже начинает работать. Она сможет давать информацию о тех юзерах, которые до сих пор пользуются «ВКонтакте». Кроме того, если пользователи будут продолжать заниматься распространением российского контента, то будут иметь дело с Нацполицией.

Данилов также заявил, что сейчас государственные органы сотрудничают с международными партнерами с целью полной блокировки доступа к социальной сети на территории Украины.

Это решение вызвало негативную реакцию со стороны «ВКонтакте». В компании заявили, что люди имеют право свободно высказывать мнение и обмениваться информацией, общаться и пользоваться социальными сетями. Кроме того, если есть вредоносная информация, то всегда есть возможность пожаловаться.

С 17 мая 2017 года на территории Украины запрещено пользоваться «Яндексом», «ВКонтакте» и «Одноклассниками».

Накануне представители «ВКонтакте» заявили, что обошли блокировки и возобновили работу мобильного приложения на территории Украины.