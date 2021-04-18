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Умер сооснователь Adobe Чарльз Гешке

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Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

Сооснователь компании Adobe, в которой создают программное обеспечение, а также один из разработчиков формата PDF Чарльз Гешке скончался 16 апреля в Соединенных Штатах в 81 год. Об этом сообщается в письме, которое разослал глава компании Шантану Нарайен ее сотрудникам.

Умер сооснователь Adobe Чарльз Гешке

Как отмечается, это стало потерей для компании и всей индустрии.

«Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и технологической индустрии, для которых он был проводником и героем на протяжении десятилетий», — приводит текст письма агентство Associated Press.

Чарльз Гешке получил докторскую степень в Университете Карнеги-Меллона, а затем стал работать в исследовательском центре Xerox в Пало-Альто. В 1982 году совместно с ученым из Соединенных Штатов Джоном Уорноком основал Adobe. В 2009 году тогда глава США Барак Обама наградил их Национальной медалью технологий и инноваций.

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Фото: r.classen/shutterstock

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