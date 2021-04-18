Умер сооснователь Adobe Чарльз Гешке

Сооснователь компании Adobe, в которой создают программное обеспечение, а также один из разработчиков формата PDF Чарльз Гешке скончался 16 апреля в Соединенных Штатах в 81 год. Об этом сообщается в письме, которое разослал глава компании Шантану Нарайен ее сотрудникам.
Как отмечается, это стало потерей для компании и всей индустрии.
«Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и технологической индустрии, для которых он был проводником и героем на протяжении десятилетий», — приводит текст письма агентство Associated Press.
Чарльз Гешке получил докторскую степень в Университете Карнеги-Меллона, а затем стал работать в исследовательском центре Xerox в Пало-Альто. В 1982 году совместно с ученым из Соединенных Штатов Джоном Уорноком основал Adobe. В 2009 году тогда глава США Барак Обама наградил их Национальной медалью технологий и инноваций.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: r.classen/shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Новые центры притяжения: как Прага, Будапешт и Рейкьявик трансформируют аэропорты
- 2 «Готовьтесь высыпаться только одну ночь в неделю»: о трудностях и пользе британского образования
- 3 «Обычно в аспирантуру в Европе поступают уже взрослые люди с накопившимся жизненным опытом»
- 4 Учеба за рубежом: как получить образование в Италии
- 5 Как найти работу за рубежом — 11 советов от карьерного консультанта