Американский инженер создал «умные» брюки – они подсказывают, что ширинка расстегнута

Американский инженер Гай Дюпон создал «умные» брюки, которые подсказывают владельцу о расстегнутой ширинке уведомлением на смартфон. Устройство состоит из датчика, магнита и микроконтроллера.
О своей разработке инженер Гай Дюпон рассказал в посте в социальной сети.
Брюки с устройством, которое подсказывает о расстегнутой ширинке, помогут многим избежать неловких ситуаций, отметил разработчик.
Разработанное Дюпоном устройство состоит из датчика эффекта Холла, магнита, установленного на застежке, и микроконтроллера, который передает уведомление о расстегнутой ширинке на смартфон владельца брюк.
Разработчик не сообщил, собирается ли он коммерциализировать устройство. Также Дюпон рассказал, что изначально идея «умной» ширинки была шуточной, но после начала работы над ней превратилась в реальный проект.
Фото на обложке: diy13 /
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