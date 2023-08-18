Банк «ЮниКредит» введет комиссию 5% за внесение на счет наличных долларов и евро

Банк «ЮниКредит» вводит 5%-ую комиссию за внесение на счет наличных долларов и евро, сообщается на сайте кредитной организации. Она начнет взиматься 28 августа.
Единственным случаем, когда комиссия взиматься не будет, станет пополнение счета для погашения валютных кредитов. Новые правила относятся к пополнению всех счетов в банке: как рублевых, так и валютных.
Также вводится необходимость согласовывать с банком операции по внесению более 100 тыс. в долларах или евро. В среду «ЮниКредит» сообщил, что с 21 августа внести на счет свыше 50 тыс. в долларах или евро можно будет только по предварительной записи.
За последние несколько месяцев комиссию за внесение валюты ввели «Тинькофф» (1%), «Ситибанк» (5%), «Интеза» (5%).
«Райффайзенбанк» сначала ввел комиссию в 50% для физических лиц на зачисление средств физлиц в долларах из других банков, а позднее прекратил принимать в своих кассах доллары и евро наличными.
Как писали в конце июля СМИ, крупные российские банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы.
Фото на обложке: Unsplash
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