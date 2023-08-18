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Банк «ЮниКредит» введет комиссию 5% за внесение на счет наличных долларов и евро

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Банк «ЮниКредит» вводит 5%-ую комиссию за внесение на счет наличных долларов и евро, сообщается на сайте кредитной организации. Она начнет взиматься 28 августа.

Банк «ЮниКредит» введет комиссию 5% за внесение на счет наличных долларов и евро

Единственным случаем, когда комиссия взиматься не будет, станет пополнение счета для погашения валютных кредитов. Новые правила относятся к пополнению всех счетов в банке: как рублевых, так и валютных.

Также вводится необходимость согласовывать с банком операции по внесению более 100 тыс. в долларах или евро. В среду «ЮниКредит» сообщил, что с 21 августа внести на счет свыше 50 тыс. в долларах или евро можно будет только по предварительной записи.

За последние несколько месяцев комиссию за внесение валюты ввели «Тинькофф» (1%), «Ситибанк» (5%), «Интеза» (5%).

«Райффайзенбанк» сначала ввел комиссию в 50% для физических лиц на зачисление средств физлиц в долларах из других банков, а позднее прекратил принимать в своих кассах доллары и евро наличными.

Как писали в конце июля СМИ, крупные российские банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы.

Фото на обложке: Unsplash

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