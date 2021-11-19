Unilever продаст чайный бизнес, включая бренды Lipton и Brooke Bond, за €4,5 млрд

Unilever продаст свое чайное подразделение Ekaterra, сообщила пресс-служба компании. Сумма сделки составит €4,5 млрд. Ожидается, что она завершится во второй половине 2022 года.
Unilever заключила соглашение о продаже своего глобального чайного бизнеса британскому инвестиционному фонду CVC Capital Partners.
Развитием чайного бизнеса занимается Ekaterra, дочерняя компания Unilever. Ей принадлежат 34 торговые марки, в том числе Lipton, Brooke Bond, PG Tips и Lyons. В 2020 году выручка Ekaterra составила около €2 млрд.
Планируется, что сделка завершится во второй половине 2022 года. В периметр сделки войдет чайный бизнес Unilever в Индии, Непале и Индонезии, а также доли Unilever в совместных предприятиях по производству готового чая Lipton и связанных с ними дистрибьюторских компаниях.
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Фото на обложке: Mehaniq /
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