Производитель косметики «Чистая линия» выйдет на маркетплейсы без посредников

Новая компания будет развивать продажи онлайн-ритейле, это усилит «Арнест Юнирусь» в электронной коммерции, рассказал изданию представитель компании.«Бьютолоджи» будет на маркетплейсах продавать косметику и товары личной гигиены от «Арнест ЮниРусь». Для компании подобная бизнес-модель новая, добавил он.

«Арнест Юнирусь» выпускает косметику под брендами «Дав», «Чистая линия», «Черный жемчуг», «Бархатные ручки», «Клиар», «Тресеме», «Сто рецептов красоты», Camay и «Акс». У него нет своего магазина. Сайты его косметических брендов при нажатии кнопки «заказать» перенаправляют на Wildberries и Ozon, где продавцом выступают сами маркетплейсы. Топ-менеджер крупного продавца FMCG-товаров рассказал изданию, что «Арнест ЮниРусь» продавал на маркетплейсах еще и через небольших дистрибуторов, и с ними компания продолжит сотрудничать.

Выручка «Арнест Юнирусь» в прошлом году выросла на 15%, до 71 млрд руб., чистая прибыль — на 57%, до 7,2 млрд руб., следует из отчетности. Сколько компания зарабатывает на продажах через интернет, не раскрывается. Топ-менеджер одного из крупных продавцов FMCG-товаров в разговоре с Shopper's оценил продажи производителя через маркетплейсы в 100-200 млн рублей.

В 2024 году Unilever продал бизнес в России группе компаний «Арнест» Алексея Сагала (производит средства для волос «Прелесть», Deonica, реппеленты Mockuiatol и «Дихлофос» и др.) Активы источники РБК оценили в 35-40 млрд руб.

Фото на обложке: Cast Of Thousands / Shutterstocck / FOTODOM