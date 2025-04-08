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Производитель косметики «Чистая линия» выйдет на маркетплейсы без посредников

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Бывшее российское подразделение Unilever — «Арнест Юнирусь» зарегистрировало новое дочернее предприятие ООО «Бьютолоджи», пишет Shopper’s. Основной вид деятельности компании— розничная торговля через интернет.

Производитель косметики «Чистая линия» выйдет на маркетплейсы без посредников
  1. Новости

Новая компания будет развивать продажи онлайн-ритейле, это усилит «Арнест Юнирусь» в электронной коммерции, рассказал изданию представитель компании.«Бьютолоджи» будет на маркетплейсах продавать косметику и товары личной гигиены от «Арнест ЮниРусь». Для компании подобная бизнес-модель новая, добавил он.

«Арнест Юнирусь» выпускает косметику под брендами «Дав», «Чистая линия», «Черный жемчуг», «Бархатные ручки», «Клиар», «Тресеме», «Сто рецептов красоты», Camay и «Акс». У него нет своего магазина. Сайты его косметических брендов при нажатии кнопки «заказать» перенаправляют на Wildberries и Ozon, где продавцом выступают сами маркетплейсы. Топ-менеджер крупного продавца FMCG-товаров рассказал изданию, что «Арнест ЮниРусь» продавал на маркетплейсах еще и через небольших дистрибуторов, и с ними компания продолжит сотрудничать.

  • Выручка «Арнест Юнирусь» в прошлом году выросла на 15%, до 71 млрд руб., чистая прибыль — на 57%, до 7,2 млрд руб., следует из отчетности. Сколько компания зарабатывает на продажах через интернет, не раскрывается. Топ-менеджер одного из крупных продавцов FMCG-товаров в разговоре с Shopper's оценил продажи производителя через маркетплейсы в 100-200 млн рублей.
  • В 2024 году Unilever продал бизнес в России группе компаний «Арнест» Алексея Сагала (производит средства для волос «Прелесть», Deonica, реппеленты Mockuiatol и «Дихлофос» и др.) Активы источники РБК оценили в 35-40 млрд руб.

Фото на обложке: Cast Of Thousands / Shutterstocck / FOTODOM

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