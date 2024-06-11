Unilever русифицирует названия брендов — Domestos станет «Доместосом»

Unilever русифицирует названия брендов. Первые товары с новым названием появятся в продаже в августе 2024 года — Domestos станет «Доместосом», Cif — «Сифом», Dove — «Давом». Решение о русификации не повлияет на возможности компании выпускать продукцию в России.

Unilever решила локализовать названия своих брендов в России. Первые продукты с новым, русифицированным названием появятся в продаже в августе 2024 года, сообщил RB.RU представитель Unilever.

«Это позволит компании более эффективно управлять критичными рисками, например, в случае выявления контрафакта, оперативно реагировать на запросы по предоставлению дополнительных документов со стороны партнеров и государственных органов», — отметили в Unilever.

ООО «Юнилевер Русь» выпускает в России товары под более чем десятью брендами, многие из именуются на английском языке. Например, средство для очистки предметов сантехники Domestos переименуют в «Доместос», Cif станет «Сифом», Dove — «Давом».

В 2023 году бывшее российское подразделение Henkel русифицировало названия своих брендов: Persil стал «Персилом», Vernel — «Вернелем».

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