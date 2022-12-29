Union Pay ввела лимит на снятие наличных для россиян за рубежом

Китайская платежная система UnionPay изменила условия снятия наличных для россиян за пределами страны: по картам российских банков можно снять не более 50 тыс. юаней (507,3 тыс. рублей по курсу ЦБ на 29 декабря) в день и 500 тыс. юаней (5,1 млн рублей) в год. Об этом сообщает банк «Приморье».
В «Почта-банке» в настоящее время лимит на снятие за рубежом по картам UnionPay составляет 1 млн рублей в месяц. В «МТС-банке» — 50 тыс. рублей в день и 300 тыс. рублей в месяц. В «Примсоцбанке» по картам платежной системы лимит составляет 400 тыс. рублей (или 40 тыс. юаней) в день, 1,5 млн рублей (или 150 тыс. юаней) в месяц.
Из информации на сайте UnionPay следует, что сейчас в России карты этой платежной системы эмитируют банки «Русский стандарт», «МТС-банк», РСХБ, «Газпромбанк, «Солидарность», «Банк Санкт-Петербург», ВБРР, «Примсоцбанк», «Приморье», «Зенит», «Почта-банк».
По данным Frank Media, информацию об ограничениях также подтвердили в колл-центрах банков «Русский стандарт» и ВБРР. Остальным банкам, работающим с UnionPay, о новых ограничениях пока неизвестно.
Как следует из информации, размещенной на сайте UnionPay, сейчас в России карты этой платежной системы эмитируют банки «Русский стандарт», «МТС-банк», РСХБ, ГПБ, «Солидарность», «Банк Санкт-Петербург», ВБРР, «Примсоцбанк», «Приморье», «Зенит», «Почта-банк».
Сама UnionPay о введении лимита не сообщала.
Фото на обложке: lentamart /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Российский ХКФ банк продал 25% казахстанского Home Credit Bank
- 2 Goldman Sachs отказался от своего необанка. Последуют ли примеру другие игроки Кремниевой долины?
- 3 «Сбер» сообщил о тестировании собственного платежного стикера
- 4 Сбербанк начал устанавливать мобильное приложение на девайсы Apple в своих отделениях
- 5 «Тинькофф» запустил платформу «Тинькофф Город» для планирования развлечений и путешествий
ВОЗМОЖНОСТИ
30 декабря 2022
31 декабря 2022
31 декабря 2022