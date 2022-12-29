Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Union Pay ввела лимит на снятие наличных для россиян за рубежом

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Китайская платежная система UnionPay изменила условия снятия наличных для россиян за пределами страны: по картам российских банков можно снять не более 50 тыс. юаней (507,3 тыс. рублей по курсу ЦБ на 29 декабря) в день и 500 тыс. юаней (5,1 млн рублей) в год. Об этом сообщает банк «Приморье». 

Union Pay ввела лимит на снятие наличных для россиян за рубежом

В «Почта-банке» в настоящее время лимит на снятие за рубежом по картам UnionPay составляет 1 млн рублей в месяц. В «МТС-банке» — 50 тыс. рублей в день и 300 тыс. рублей в месяц. В «Примсоцбанке» по картам платежной системы лимит составляет 400 тыс. рублей (или 40 тыс. юаней) в день, 1,5 млн рублей (или 150 тыс. юаней) в месяц. 

Из информации на сайте UnionPay следует, что сейчас в России карты этой платежной системы эмитируют банки «Русский стандарт», «МТС-банк», РСХБ, «Газпромбанк, «Солидарность», «Банк Санкт-Петербург», ВБРР, «Примсоцбанк», «Приморье», «Зенит», «Почта-банк».

По данным Frank Media, информацию об ограничениях также подтвердили в колл-центрах банков «Русский стандарт» и ВБРР. Остальным банкам, работающим с UnionPay, о новых ограничениях пока неизвестно. 

Как следует из информации, размещенной на сайте UnionPay, сейчас в России карты этой платежной системы эмитируют банки «Русский стандарт», «МТС-банк», РСХБ, ГПБ, «Солидарность», «Банк Санкт-Петербург», ВБРР, «Примсоцбанк», «Приморье», «Зенит», «Почта-банк».

Сама UnionPay о введении лимита не сообщала. 

Фото на обложке: lentamart / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Российский ХКФ банк продал 25% казахстанского Home Credit Bank
  2. 2 Goldman Sachs отказался от своего необанка. Последуют ли примеру другие игроки Кремниевой долины?
  3. 3 «Сбер» сообщил о тестировании собственного платежного стикера
  4. 4 Сбербанк начал устанавливать мобильное приложение на девайсы Apple в своих отделениях
  5. 5 «Тинькофф» запустил платформу «Тинькофф Город» для планирования развлечений и путешествий
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

30 декабря 2022

Softlanding Program

31 декабря 2022

«ТМК-Премиум Сервис»

31 декабря 2022

Акселератор ИТМО

Все ВОЗМОЖНОСТИ