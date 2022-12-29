Union Pay ввела лимит на снятие наличных для россиян за рубежом

Китайская платежная система UnionPay изменила условия снятия наличных для россиян за пределами страны: по картам российских банков можно снять не более 50 тыс. юаней (507,3 тыс. рублей по курсу ЦБ на 29 декабря) в день и 500 тыс. юаней (5,1 млн рублей) в год. Об этом сообщает банк «Приморье».

В «Почта-банке» в настоящее время лимит на снятие за рубежом по картам UnionPay составляет 1 млн рублей в месяц. В «МТС-банке» — 50 тыс. рублей в день и 300 тыс. рублей в месяц. В «Примсоцбанке» по картам платежной системы лимит составляет 400 тыс. рублей (или 40 тыс. юаней) в день, 1,5 млн рублей (или 150 тыс. юаней) в месяц.

Из информации на сайте UnionPay следует, что сейчас в России карты этой платежной системы эмитируют банки «Русский стандарт», «МТС-банк», РСХБ, «Газпромбанк, «Солидарность», «Банк Санкт-Петербург», ВБРР, «Примсоцбанк», «Приморье», «Зенит», «Почта-банк».

По данным Frank Media, информацию об ограничениях также подтвердили в колл-центрах банков «Русский стандарт» и ВБРР. Остальным банкам, работающим с UnionPay, о новых ограничениях пока неизвестно.

Как следует из информации, размещенной на сайте UnionPay, сейчас в России карты этой платежной системы эмитируют банки «Русский стандарт», «МТС-банк», РСХБ, ГПБ, «Солидарность», «Банк Санкт-Петербург», ВБРР, «Примсоцбанк», «Приморье», «Зенит», «Почта-банк».

Сама UnionPay о введении лимита не сообщала.

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