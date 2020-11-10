В России протестируют систему беспилотного вождения в потоке

В декабре в Московской области запустят тестирование системы беспилотного вождения транспорта в потоке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление НП «Глонасс».

До конца года запланировано протестировать V2X оборудование. Оно включает бортовое оборудование и датчики, предназначенные для приема и передачи данных. Компаниями-производителями приборов являются Fort Telecom, «МВС Груп», «Лаборатория Касперского», Sreda Solutions, Keysight и ФГУП «НАМИ».

Отмечается, что по итогам тестирования будет разработан единый технический стандарт передачи данных, которого сегодня в России нет.

«Единый техстандарт необходим для обеспечения взаимного обмена информацией устройств на автомобилях, произведенных в разных странах. К примеру, устройства V2X российского производства должны свободно обмениваться данными с устройствами на автомобиле немецкого производства, чтобы при движении в российском городе машина могла получать данные о дорожной обстановке и фазах переключения светофоров», — объясняют в «Глонасс».

Также в компании добавили, что полноценному внедрению системы беспилотного вождения мешает несовершенство дорожной инфраструктуры и отсутствие правовой базы.

Фото: ArtEvent ET / Shutterstock