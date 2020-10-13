В США задержали основателя брендов «Довгань» и «Красная линия»

В США был задержан основатель брендов «Довгань», «Красная линия» и «Смак» Герман Лиллевяли. В России предпринимателя обвиняют в организации финансовой пирамиды, которая собрала 9 млрд рублей под предлогом инвестиций в Apple и Nike. О задержании Лиллевяли сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, предприниматель больше месяца находится в американской иммиграционной тюрьме. Он прибыл в США в начале этого года по эстонскому паспорту. Визы у него не было и он имел право оставаться в Штатах в течение 90 дней. В этот период суд Южного округа Флориды рассматривал иск инвесторов к Лиллевяли. В июне суд постановил взыскать с бизнесмена свыше $32 млн.

Через несколько месяцев Лиллевяли задержали иммиграционные власти. К неисполненному решению суда прибавилось уведомление о розыске предпринимателя. Его через Интерпол разыскивала российская сторона. В итоге он остался под арестом.

Теперь российская полиция добивается выдачи Лиллевяли. Но это сложно, так как между Россией и Штатами нет соглашения об экстрадиции. Кроме того, предприниматель въезжал на территорию США как гражданин Эстонии.

В России Лиллевяли обвиняют в мошенничестве. По данным правоохранительных органов, он владел инвестиционным холдингом и расхищал деньги состоятельных клиентов. Его консультанты предлагали клиентам инвестировать в акции Apple или Nike, но присваивали деньги себе. Ущерб может достигать 9 млрд рублей.