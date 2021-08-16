Более трети компаний отдают предпочтение в найме вернувшимся из-за границы россиянам — исследование

Все большее число компаний предпочитает русских специалистов с зарубежным опытом работы (репатов) иностранцам – об этом рассказали в кадровой компании UTEAM на основе проведенного опроса среди 135 компаний-клиентов.

В UTEAM рассказали, что при выборе кандидата с опытом работы за рубежом бизнес чаще интересуется не иностранцами, а российскими специалистами. Репатов предпочли бы в 34% организаций, а экспатов готовы нанять лишь в 13%.

«Экспаты сегодня действительно не так интересны, как, скажем 10 лет назад. Все потому, что в России появилось поколение людей, которые способны их заменить по многим параметрам», — отметил эксперт по поиску персонала UTEAM Рустам Барноходжаев.

Говоря о преимуществах вернувшихся из-за границы российских специалистов, 90% опрошенных работодателей отмечают релевантный иностранный опыт, 87% – знание русского менталитета, 80% – хорошее знание русского языка, 75% – более низкие зарплатные ожидания, чем у иностранцев, а 70% выделяют более высокую мотивацию.

Кроме того, 68% компаний отмечают более скромные требования репатов к социальному и релокационному пакету, а половина опрошенных говорит о том, что таким специалистам и вовсе не требуется помощь в релокации.

В UTEAM отмечают, что репат обходится потенциальному работодателю гораздо дешевле, чем иностранный специалист.

«Финансовое бремя, которое ложится на работодателя при найме экспата, довольно серьезное. Помимо самой зарплаты (более высокой, чем для аналогичного специалиста из России) есть еще и налоговая составляющая, и проживание, и все медицинские расходы (включая стоимость лекарств), иногда – расходы на перевозку семьи и даже трудоустройство супругов, а сейчас еще и автомобиль с водителем, — рассказал Барноходжаев.

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