Проверки IT-бизнеса на утечки данных могут вывести из под моратория

Мораторий на проверки IT-бизнеса, который действует до конца 2024 года, могут ослабить. Из-под него предложили вывести проверки предприятий на утечки персональных данных. С такой инициативой выступили в Госдуме.

С предложением внести изменения в постановление правительства о введении моратория на проверки IT-бизнеса выступил профильный комитет Госдумы. Об этом написал депутат Александр Хинштейн в своем telegram-канале.

Трехлетний мораторий на проверки IT-бизнеса правительство ввело в марте 2022 года. Под этот мораторий подпадают в том числе проверки, связанные с утечками персональных данных. Депутаты предложили ослабить мораторий и сделать так, чтобы Роскомнадзор мог беспрепятственно выполнять свои функции, написал Хинштейн.

Минцифры разрабатывает проект закона о введении оборотных штрафов для бизнеса за утечки данных. Ведомство предложило ограничить их на уровне 3% от годового дохода организации.

По данным DLBI, утечки, произошедшие в 2022 году, привели к попаданию в сеть данных 85% трудоспособного населения России. К хакерам попали более 109 млн телефонных номеров россиян и 99,8 млн адресов электронной почты.

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