Проверки IT-бизнеса на утечки данных могут вывести из под моратория

Мораторий на проверки IT-бизнеса, который действует до конца 2024 года, могут ослабить. Из-под него предложили вывести проверки предприятий на утечки персональных данных. С такой инициативой выступили в Госдуме.
С предложением внести изменения в постановление правительства о введении моратория на проверки IT-бизнеса выступил профильный комитет Госдумы. Об этом написал депутат Александр Хинштейн в своем telegram-канале.
Трехлетний мораторий на проверки IT-бизнеса правительство ввело в марте 2022 года. Под этот мораторий подпадают в том числе проверки, связанные с утечками персональных данных. Депутаты предложили ослабить мораторий и сделать так, чтобы Роскомнадзор мог беспрепятственно выполнять свои функции, написал Хинштейн.
Минцифры разрабатывает проект закона о введении оборотных штрафов для бизнеса за утечки данных. Ведомство предложило ограничить их на уровне 3% от годового дохода организации.
По данным DLBI, утечки, произошедшие в 2022 году, привели к попаданию в сеть данных 85% трудоспособного населения России. К хакерам попали более 109 млн телефонных номеров россиян и 99,8 млн адресов электронной почты.
Фото на обложке: G-Stock Studio /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Bloomberg рассказал о смешивании российского сорта нефти с другими в Сингапуре для обхода санкций
- 2 Причиной декабрьского обвала рубля стало снижение объемов валютной выручки у экспортеров — ЦБ
- 3 Основатель Group-IB Сачков назвал условие для «обратной релокации» айтишников
- 4 Количество работающих с Россией финских компаний сократилось на 85%
- 5 Госдума готовит закон о конфискации имущества части уехавших россиян — «РИА Новости»
ВОЗМОЖНОСТИ
19 января 2023
20 января 2023
23 января 2023