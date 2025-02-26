Правительство одобрило увеличение допустимого сверхурочного труда

Правительство одобрило инициативу бизнеса по увеличению допустимой продолжительности сверхурочной работы. Об этом в ходе форума «Инфраструктурные инициативы бизнеса» заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Его слова передает «Интерфакс».

Зачем нужны изменения? Согласно статье 99 Трудового кодекса, сверхурочная работа не должна превышать 120 часов в год. Бизнес предложил увеличить этот лимит до 240 часов в год. По словам Шохина, повышение допустимого сверхурочного труда позволит сделать рынок более гибким.

Президент РСПП также обратил внимание на большое число самозанятых, которые из-за существующих ограничений не могут взять дополнительную подработку. «Лучше это легализовать и дать возможность людям работать, если они хотят, а задача работодателей — достойно им платить и обеспечивать другие условия», — добавил Шохин.

Он уточнил, что вопрос об увеличении лимита сверхурочной работы обсудят на совещании у замглавы администрации президента Максима Орешкина. Шохин утверждает, что эта тема также затрагивалась на стратегической сессии правительства по трудовой миграции.

Какие есть сложности? По словам президента РСПП, главная проблема сейчас — согласовать инициативу с подразделением администрации президента, Государственно-правовым управлением. «Они боятся, что будет какая-то чрезмерная эксплуатация трудящихся», — объяснил Шохин.

Ранее Superjob сообщил, что в январе 2025 года о сотрудничестве с самозанятыми сообщили лишь 18% опрошенных работодателей. Эксперты отметили, что это самый низкий показатель за последние четыре года, если не считать декабрь 2024-го, когда с самозанятыми сотрудничали всего 17% компаний.

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