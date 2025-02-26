Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Правительство одобрило увеличение допустимого сверхурочного труда

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Правительство одобрило инициативу бизнеса по увеличению допустимой продолжительности сверхурочной работы. Об этом в ходе форума «Инфраструктурные инициативы бизнеса» заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Его слова передает «Интерфакс».

Правительство одобрило увеличение допустимого сверхурочного труда
  1. Новости

Зачем нужны изменения? Согласно статье 99 Трудового кодекса, сверхурочная работа не должна превышать 120 часов в год. Бизнес предложил увеличить этот лимит до 240 часов в год. По словам Шохина, повышение допустимого сверхурочного труда позволит сделать рынок более гибким.

Президент РСПП также обратил внимание на большое число самозанятых, которые из-за существующих ограничений не могут взять дополнительную подработку. «Лучше это легализовать и дать возможность людям работать, если они хотят, а задача работодателей — достойно им платить и обеспечивать другие условия», — добавил Шохин.

Он уточнил, что вопрос об увеличении лимита сверхурочной работы обсудят на совещании у замглавы администрации президента Максима Орешкина. Шохин утверждает, что эта тема также затрагивалась на стратегической сессии правительства по трудовой миграции.

Какие есть сложности? По словам президента РСПП, главная проблема сейчас — согласовать инициативу с подразделением администрации президента, Государственно-правовым управлением. «Они боятся, что будет какая-то чрезмерная эксплуатация трудящихся», — объяснил Шохин.

  • Ранее Superjob сообщил, что в январе 2025 года о сотрудничестве с самозанятыми сообщили лишь 18% опрошенных работодателей. Эксперты отметили, что это самый низкий показатель за последние четыре года, если не считать декабрь 2024-го, когда с самозанятыми сотрудничали всего 17% компаний.

goodluz / Shutterstock / FOTODOM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ

Материалы по теме