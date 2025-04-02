Норму сверхурочной работы предложили увеличить до 240 часов в год

Согласно поправкам, продолжительность переработок может увеличиться до 240 часов в год, если это «предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением». Также вводится возможность привлечения сотрудников к переработкам в течение более двух дней подряд.

Порядок оплаты переработок будет основываться на действующей системе оплаты работы с учетом компенсационных и стимулирующих выплат. За первые два сверхурочных часа в сутки полагается оплата в полуторном размере, за последующие — в двойном. После 120 часов переработок в год оплата идет в двойном размере.

Кроме того, поправки сокращают срок уведомления работников об изменениях в трудовом договоре с двух до одного месяца и вводят возможность отправки уведомлений об увольнении почтой в исключительных случаях.

По мнению авторов законопроекта, изменения помогут сократить потребность в создании дополнительных рабочих мест и преодолеть дефицит кадров в различных отраслях. Опросы показывают, что около 90% россиян готовы работать сверх норм, при этом лишь 11% могут получать за это дополнительную оплату, говорится в пояснительной записке.

В конце февраля президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщил, что правительство одобрило инициативу бизнеса по увеличению допустимой продолжительности сверхурочной работы. Шохин заявил, что повышение допустимого сверхурочного труда позволит сделать рынок более гибким.

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