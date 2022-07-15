Tesla покинул главный по разработке автопилота

Из Tesla ушел человек, отвечавший за разработку автопилота и руководящий подразделением по внедрению искусственного интеллекта. Об уходе Андрея Карпати стало известно после того, как Tesla закрыла офис по разработке автопилота и уволила более 200 человек.
Об уходе из компании Андрей Карпати сообщил в Twitter. Карпати написал, что ему были приятно помогать Tesla в достижении целей, а решение об уходе было для него трудным.
Андрей Карпати проработал в Tesla пять лет и был директором группы по искусственному интеллекту и руководил группой по разработке автопилота.
«За это время автопилот Tesla перешел от удержания полосы движения к городским улицам», – написал Карпати.
Карпати не уточнил, чем планирует заниматься дальше, но источники TechCrunch рассказали, что он рассматривает возможность ухода в венчурный бизнес.
Об увольнении Карпати стало известно после того, как Tesla закрыла офис по разработке автопилота в Сан-Матео и уволила 229 человек, работавших в нем. В июне глава Tesla Илон Маск заявил о планах уволить 10% сотрудников – это 10 тысяч человек.
Фото на обложке: BoJack /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Производитель электрофургонов Arrival Дениса Свердлова уволит 30% сотрудников
- 2 Альтернативное топливо: на чем будут ездить автомобили будущего
- 3 Камеры вместо зеркал и выдвижные дверные ручки: Genesis показал первый электрокар
- 4 На «Уроке цифры» «Яндекс» покажет школьникам, как работают беспилотные автомобили
- 5 На зарядку становись: как заработать на станциях для электромобилей
ВОЗМОЖНОСТИ
15 июля 2022
15 июля 2022
15 июля 2022