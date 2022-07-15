Tesla покинул главный по разработке автопилота

Из Tesla ушел человек, отвечавший за разработку автопилота и руководящий подразделением по внедрению искусственного интеллекта. Об уходе Андрея Карпати стало известно после того, как Tesla закрыла офис по разработке автопилота и уволила более 200 человек.

Об уходе из компании Андрей Карпати сообщил в Twitter. Карпати написал, что ему были приятно помогать Tesla в достижении целей, а решение об уходе было для него трудным.

Андрей Карпати проработал в Tesla пять лет и был директором группы по искусственному интеллекту и руководил группой по разработке автопилота.

«За это время автопилот Tesla перешел от удержания полосы движения к городским улицам», – написал Карпати.

Карпати не уточнил, чем планирует заниматься дальше, но источники TechCrunch рассказали, что он рассматривает возможность ухода в венчурный бизнес.

Об увольнении Карпати стало известно после того, как Tesla закрыла офис по разработке автопилота в Сан-Матео и уволила 229 человек, работавших в нем. В июне глава Tesla Илон Маск заявил о планах уволить 10% сотрудников – это 10 тысяч человек.

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