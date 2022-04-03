Глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт 3 апреля в в эфире телеканала ARD анонсировала новое обсуждение ужесточения антироссийских санкций на уровне ЕС.



По словам Ламбрехт, вопрос об импорте энергоресурсов из России также будет подниматься во время «обмена мнениями».

В ЕС обсудят возможность запрета на импорт газа из России