В ЕС обсудят возможность запрета на импорт газа из России

Глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт 3 апреля в в эфире телеканала ARD анонсировала новое обсуждение ужесточения антироссийских санкций на уровне ЕС.
По словам Ламбрехт, вопрос об импорте энергоресурсов из России также будет подниматься во время «обмена мнениями».
Ранее в этот же день сразу несколько министров Германии и других стран ЕС объявили об ужесточении антироссийских санкций. Так, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в своем аккаунте в Twitter сообщил, что обсуждение этого вопроса начнется уже в понедельник, 4 апреля. С подобным заявлением выступила и глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что «необходимо продолжать и усиливать международное экономическое давление на Россию, чтобы побудить российские власти положить конец конфликту». А председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что новые санкции ЕС в отношении России уже «в пути».
Обложка: Shutterstock
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Регион цифровых технологий: как развивать бизнес в Северном Рейне-Вестфалии
- 2 Отслеживание сырья для пива, защита критической инфраструктуры и борьба с фейкньюс: блокчейн-дайджест
- 3 Рай для трудовых мигрантов: как найти работу в Германии, находясь в России
- 4 «Возможно, нам предложат в 10 раз больше, чем мы стоим в реальности, и тогда…»
- 5 «Здесь можно прийти на лекцию с пивом, и никто слова не скажет». Почему учеба в Германии стала для меня невероятным опытом
ВОЗМОЖНОСТИ
04 апреля 2022
06 апреля 2022
07 апреля 2022