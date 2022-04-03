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В ЕС обсудят возможность запрета на импорт газа из России

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Полина Соломенцева
Полина Соломенцева

Редактор отдела интервью и лонгридов

Полина Соломенцева

Глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт 3 апреля в в эфире телеканала ARD анонсировала новое обсуждение ужесточения антироссийских санкций на уровне ЕС. 

По словам Ламбрехт, вопрос об импорте энергоресурсов из России также будет подниматься во время «обмена мнениями».

В ЕС обсудят возможность запрета на импорт газа из России

Ранее в этот же день сразу несколько министров Германии и других стран ЕС объявили об ужесточении антироссийских санкций. Так,  министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в своем аккаунте в Twitter сообщил, что обсуждение этого вопроса начнется уже в понедельник, 4 апреля. С подобным заявлением выступила и глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что «необходимо продолжать и усиливать международное экономическое давление на Россию, чтобы побудить российские власти положить конец конфликту». А председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что новые санкции ЕС в отношении России уже «в пути». 

Обложка: Shutterstock


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