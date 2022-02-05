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В Москве возвели семь опор путепровода скоростного диаметра через Кантемировскую улицу

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

В Москве дорожные строители завершили возведение всех семи опор путепровода через улицу Кантемировскую в рамках строительства новой скоростной магистрали без светофоров. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В Москве возвели семь опор путепровода скоростного диаметра через Кантемировскую улицу

Строительные работы по возведению опор завершены на участке скоростного диаметра от Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД, передало «Агентство Москва».

«Возведены все семь опор путепровода, а также полностью выполнено пролетное строение. В настоящее время ведутся работы по устройству парапетов», — заявил Андрей Бочкарев.

На участке нового скоростного диаметра ведется строительство четырех путепроводов, а также четырех подземных пешеходных переходов и двух очистных сооружений.

В настоящее время полностью выполнено свайное основание путепровода через Кавказский бульвар. По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, уже забетонировано 88 свай, строители приступили к возведению опор путепровода.

Новая магистраль в 68 км появится после объединения Юго-Восточной и Северо-Восточной хорд в 2023 году. Предварительное название трассы — «Единый скоростной диаметр».

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Фото на обложке: pexels.com

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