В Москве возвели семь опор путепровода скоростного диаметра через Кантемировскую улицу

В Москве дорожные строители завершили возведение всех семи опор путепровода через улицу Кантемировскую в рамках строительства новой скоростной магистрали без светофоров. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Строительные работы по возведению опор завершены на участке скоростного диаметра от Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД, передало «Агентство Москва».
«Возведены все семь опор путепровода, а также полностью выполнено пролетное строение. В настоящее время ведутся работы по устройству парапетов», — заявил Андрей Бочкарев.
На участке нового скоростного диаметра ведется строительство четырех путепроводов, а также четырех подземных пешеходных переходов и двух очистных сооружений.
В настоящее время полностью выполнено свайное основание путепровода через Кавказский бульвар. По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, уже забетонировано 88 свай, строители приступили к возведению опор путепровода.
Новая магистраль в 68 км появится после объединения Юго-Восточной и Северо-Восточной хорд в 2023 году. Предварительное название трассы — «Единый скоростной диаметр».
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Фото на обложке: pexels.com
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