В Перми запустили стартап по производству роботов-снегоуборщиков

Пермские разработчики из команды «Зверобой» международного чемпионата «Битва роботов» запустили мелкосерийное производство роботов-снегоуборщиков. ООО «Универсалтрак» уже привлекло грант на 1 млн рублей и готово выпускать до 10 роботов в месяц, рассказали RB.RU в компании.

Стартап, который в декабре зарегистрировал капитан «Зверобоя» Михаил Борисов, уже изготовил трех роботов, получивших название BlizzardBuster. «На сегодняшний день у нас уже есть предзаказы, и в ближайшее время мы надеемся перейти к серийному выпуску этой продукции», — отметил Борисов.

Компания уже привлекла первые инвестиции — в конце 2024 года получила грант в 1 млн рублей по программе «Студенческий стартап» «Фонда содействия инновациям». Также в проект были вложены собственные средства разработчиков. Их размер не называется.





Робот-снегоуборщик BlizzardBuster. Фото: пресс-служба «Битвы роботов»



Основная задача роботов-снегоуборщиков — очищать территории, недоступные для крупногабаритной техники. Роботы способны работать до 8 часов. Они оснащены гусеничной платформой, способной развивать скорость до 20 км/ч. На платформе установлен роторный снегоуборочный механизм, который автономно собирает снег и выбрасывает его в специальный накопитель.

Внутри робота размещен бортовой компьютер, который передает сигналы на устройство управления. В качестве основного средства управления используется система, состоящая из пульта дистанционного управления и FPV-очков, на которые поступает изображение с камеры, расположенной на корпусе.

По словам разработчиков, BlizzardBuster не конкурирует с крупными тракторами или мощной снегоуборочной техникой. Ее основными соперниками являются малогабаритные устройства, такие как ручные роторные снегоуборщики и даже лопаты. Робот эффективно очищает от снега тротуары, парковки, преддомовые территории и другие труднодоступные зоны.

«Битва роботов» — международный чемпионат, в котором роботы сражаются в поединках. Машинами управляют команды разработчиков, состоящие из опытных инженеров и юных специалистов из разных стран. Оператор чемпионата — АНО «Инженеры и роботы».

Фото на обложке: пресс-служба «Битвы роботов»