В работе мессенджера Telegram произошел сбой. У пользователей не загружаются чаты, задерживается соединение с сервером, не отправляются сообщения. Преимущественно жалобы поступают из Москвы и Петербурга.
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Сервисы мессенджера Telegram столкнулись с очередным сбоем в работе. Об этом свидетельствуют данные специальных сайтов для отслеживания корректности работы интернет-ресурсов.
По данным Downdetector, жалобы на некорректную работу Telegram в основном поступают из Москвы и Петербрга. Пользователи отмечают невозможность загрузить чаты, отправить сообщения. Также трудности возникают с загрузкой медиа в чатах.
К 21:20 мск количество жалоб на Downdetector превысило 500. 31% жалоб поступило от пользователей из Москвы и Московской области.
Сбои в работе Telegram в последнее время происходят регулярно. Последний был зафиксирован 6 июня.
Фото на обложке: Primakov /
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