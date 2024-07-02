В работе мессенджера Telegram произошел сбой. У пользователей не загружаются чаты, задерживается соединение с сервером, не отправляются сообщения. Преимущественно жалобы поступают из Москвы и Петербурга.

Сервисы мессенджера Telegram столкнулись с очередным сбоем в работе. Об этом свидетельствуют данные специальных сайтов для отслеживания корректности работы интернет-ресурсов.

По данным Downdetector, жалобы на некорректную работу Telegram в основном поступают из Москвы и Петербрга. Пользователи отмечают невозможность загрузить чаты, отправить сообщения. Также трудности возникают с загрузкой медиа в чатах.

К 21:20 мск количество жалоб на Downdetector превысило 500. 31% жалоб поступило от пользователей из Москвы и Московской области.

Сбои в работе Telegram в последнее время происходят регулярно. Последний был зафиксирован 6 июня.

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