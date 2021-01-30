В работе МТС в России произошел массовый сбой

Анна Тимофеева
В работе МТС зафиксирован масштабный сбой. По данным сервиса Downdetector, большинство пользователей, сообщивших о проблемах, испытывают сложности с мобильной связью.
В работе МТС в России произошел массовый сбойАнна Тимофеева
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