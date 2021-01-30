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В работе МТС в России произошел массовый сбой

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

В работе МТС зафиксирован масштабный сбой. По данным сервиса Downdetector, большинство пользователей, сообщивших о проблемах, испытывают сложности с мобильной связью.

В работе МТС в России произошел массовый сбой

Согласно Downdetector, сбои у МТС начались после 11 часов дня (мск) 30 января. 91% пользователей, сообщивших о проблемах, не жалуются на мобильную связь, 3% — на мобильный интернетом.

Скриншот с портала Downdetector

Чаще жалуются пользователи из Москвы, Краснодара, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Новосибирска.

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