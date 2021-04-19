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В Reddit появятся функции Clubhouse

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Социальная сеть Reddit объявила о запуске в тестовом режиме Reddit Talk – комнат для голосового общения. Новые функции будут очень похожи на те, что есть в Clubhouse.

В Reddit появятся функции Clubhouse

Пока Reddit Talk находится в тестовом режиме, расширенные функции будут доступны только модераторам. Пользователи смогут воспользоваться основными: присоединиться к разговору и реагировать с помощью эмодзи.

Подать заявку на модератора Reddit Talk можно по ссылке.

После успеха социальной сети Clubhouse о планах на разработку аналогичных функций в своих приложениях объявили в Facebook, Twitter, Telegram.

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Фото: Reddit.com

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