В Reddit появятся функции Clubhouse

Социальная сеть Reddit объявила о запуске в тестовом режиме Reddit Talk – комнат для голосового общения. Новые функции будут очень похожи на те, что есть в Clubhouse.

Пока Reddit Talk находится в тестовом режиме, расширенные функции будут доступны только модераторам. Пользователи смогут воспользоваться основными: присоединиться к разговору и реагировать с помощью эмодзи.

Подать заявку на модератора Reddit Talk можно по ссылке.

После успеха социальной сети Clubhouse о планах на разработку аналогичных функций в своих приложениях объявили в Facebook, Twitter, Telegram.