В Reddit появятся функции Clubhouse

Кирилл Билык
Социальная сеть Reddit объявила о запуске в тестовом режиме Reddit Talk – комнат для голосового общения. Новые функции будут очень похожи на те, что есть в Clubhouse.
В Reddit появятся функции ClubhouseКирилл Билык
Пока Reddit Talk находится в тестовом режиме, расширенные функции будут доступны только модераторам. Пользователи смогут воспользоваться основными: присоединиться к разговору и реагировать с помощью эмодзи.
Подать заявку на модератора Reddit Talk можно по ссылке.
После успеха социальной сети Clubhouse о планах на разработку аналогичных функций в своих приложениях объявили в Facebook, Twitter, Telegram.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: Reddit.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В Великобритании началось расследование сделки NVIDIA и Arm на $40 млрд
- 2 ФАС заподозрила Google в злоупотреблении положением на рынке
- 3 Московские школьники разработали роботов для Pony Express
- 4 Венчурный фонд Кировского завода вложился в образовательный стартап HintEd
- 5 Новый конкурент Clubhouse: Facebook запустит собственный аудиосервис