Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

В России подняли ставки по вкладам

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сразу три государственных банка подняли ставки по рублёвым вкладам: Россельхозбанк, «Открытие» и Промсвязьбанк. Доходности выросли до 5% годовых.

В России подняли ставки по вкладам

В Россельхозбанке ставка по вкладу «Доходный» выросла до 5,1%. «Открытие» увеличил ставки в среднем на 0,25%, что повысило максимальную доходность розничных депозитов до 5%. В Промсвязьбанке появился вклад «Годовой бонус» с доходностью от 5% до 5,35% годовых.

Ранее несколько крупных частным банков России повысили ставки по своим вкладам.

Напомним, 16 марта ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 0,25% до 4,5%. Эксперты, опрошенные VTimes, уверены, что 23 апреля Центробанк вновь повысит ключевую ставку.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий! 

Премия молодых предпринимателей Young Awards 2021. Подать заявку.

Фото: alexkich / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Инвестиции в биткоин: какие факторы нужно учесть
  2. 2 Какие финансовые инструменты выбрать для инвестирования
  3. 3 Как получать пассивный доход от корпоративного сайта
  4. 4 Как прокачаться начинающему финансисту: инструкция по самообразованию
  5. 5 Я твой должник: как бизнесу работать с дебиторкой
Международная конференция Deep Food Tech
RB.RU в партнерстве с ЭФКО соберут лучших российских и международных экспертов.
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

19 апреля 2021

SMZ Hack 2.0

20 апреля 2021

Конкурс стартапов от EMERGE 2021

22 апреля 2021

ESG и устойчивое развитие

Все ВОЗМОЖНОСТИ