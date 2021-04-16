В России подняли ставки по вкладам

Сразу три государственных банка подняли ставки по рублёвым вкладам: Россельхозбанк, «Открытие» и Промсвязьбанк. Доходности выросли до 5% годовых.

В Россельхозбанке ставка по вкладу «Доходный» выросла до 5,1%. «Открытие» увеличил ставки в среднем на 0,25%, что повысило максимальную доходность розничных депозитов до 5%. В Промсвязьбанке появился вклад «Годовой бонус» с доходностью от 5% до 5,35% годовых.

Ранее несколько крупных частным банков России повысили ставки по своим вкладам.

Напомним, 16 марта ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 0,25% до 4,5%. Эксперты, опрошенные VTimes, уверены, что 23 апреля Центробанк вновь повысит ключевую ставку.

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