В Санкт-Петербурге ресторан Social Club объявил о закрытии с 23 января из-за COVID-19

Команда популярного в Санкт-Петербурге ресторана Social Club объявила о закрытии с 23 января из-за проблем, вызванных коронавирусными ограничениями. Сообщение о прекращении работы появилось в соцсети заведения.

«По причинам, в которых мы с вами живем уже второй год, 23 января проект Social Club завершает свой путь. Нам очень грустно терять «место силы» на Пяти углах, но, как иронично писал Чехов, «морковка есть морковка…», а жизнь, увы, есть жизнь», — говорится в прощальном посте команды ресторана в соцсети.

Ресторан проработал в Доме Корфа на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге пять лет. Основатели Social Club — ресторатор Илья Базарский и музыкант Павел Штейнлухт, причастные к открытию заведений Terminal, Bekitzer, Made in China.

В Санкт-Петербурге со 2 января ввели обязательные QR-коды для посещения заведений общепита.

Как прокомментировал изданию «Городская среда Петербурга» Илья Базарский, QR-коды и ограничение работы до 23:00 сказались на этом решении, вялотекущие ограничения вводят проект в «нехорошие цифры».

Местный бизнес выступил против такой инициативы. Более 150 компаний города присоединились к акции неповиновения и объявили, что будут пускать клиентов без QR-кодов, чтобы не допустить сегрегации общества.

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