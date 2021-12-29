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В «Сбере» 1000 сотрудников получат акции банка вместо премий

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Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Правление Сбербанка одобрило запуск программы мотивации эффективных сотрудников «Сбера» с помощью акций компании без выкупа ценных бумаг с рынка.

В «Сбере» 1000 сотрудников получат акции банка вместо премий

В рамках первого цикла акции вместо части вознаграждения получат 1000 ключевых сотрудников разного уровня, в том числе эксперты и вице-президенты, сообщила пресс-служба банка.

Программа будут реализовываться трехлетними циклами с осуществлением ежегодных промежуточных выплат, циклы будут запускаться раз в год. На балансе компании на 30 сентября находились собственные бумаги на 26,6 млрд рублей.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что использует эффективную мировую практику ради «сохранения и развития талантов».

«Мы рады, что в этом году самые ценные сотрудники "Сбера" получили возможность стать акционерами и в дальнейшем смогут влиять на развитие компании», — заявил Герман Греф.

В Сбербанке с 2015 года действует долгосрочная программа поощрения ключевого управленческого персонала. Она основана на стоимости акций банка, но выплаты осуществляются деньгами.

По данным отчета Сбербанка по МСФО, размер вознаграждения ключевого управленческого персонала за январь-сентябрь составил 3,4 млрд рублей против 0,7 млрд рублей в 2020 году.

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Чистая прибыль «Сбера» за 2021 год прогнозируется в размере 1,2 трлн рублей, что является рекордным уровнем.

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Фото на обложке: pexels.com

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