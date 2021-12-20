В России предложили запретить способных принимать самостоятельные решения роботов

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал и направил для отзыва в Минэкономразвития и Минцифры законопроект о правовом регулировании отношений роботов и человека.
Некоторые опасные виды роботов в России предложено запретить, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на документ.
«На территории Российской Федерации запрещается оборот роботов, обладающих возможностью самостоятельного принятия решений и способных действовать на основании самостоятельно сформулированного поведенческого алгоритма», — говорится в законопроекте.
Речь идет о роботах, способных обращаться с оружием и созданных для совершения преступлений.
Кутепов указывает, что ограничения вводятся «в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности».
В пояснительной записке указано, что законопроект в целом создает основы правового регулирования «новых общественных отношений».
Согласно выводам Кутепова, робот — это «продукт достижений цифровых технологий (робототехническое устройство, комплекс, система), состоящий из двух или более составных частей, управляемый средствами заложенной в него компьютерной программы и способный как к выполнению заранее запрограммированных человеком действий, так и к автономному решению задач».
Сенатор от Санкт-Петербурга делит роботов на четыре класса опасности, из которых первые три — это классы «повышенной опасности». Роботы, считает Кутепов, способным наносить вред интересам личности.
По мнению законотворца, роботов можно разделить на гражданских, чья деятельности направлена на реализацию частных интересов, в том числе в области медицины и науки, и служебных, которые помогают военным и правоохранительным органам.
В законопроекте также предлагается создать государственный кадастр роботов. Компании, развивающие робототехнику, смогут получать поддержку от государства в виде налоговых и таможенных льгот, субсидий, грантов, взносов в уставные капиталы.
Законодательное регулирование взаимоотношений человека и робота в России в настоящее время отсутствует.
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Фото на обложке: Unsplash
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