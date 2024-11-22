В Зеленограде начнут собирать микросхемы для сим-карт и банковских карт

Зеленоградский завод «НМ-Тех» планирует запустить производство микросхем для паспортов, электронных подписей, сим-карт, а также банковских и проездных карт, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт предприятия (сейчас временно недоступен).

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по проектам, а также подготовка к производству начнутся в 2028 году, а к 2030 продукция предприятия начнет реализовываться на рынке.

Завод планирует получить от продажи микросхем для USB-токенов более 3 трлн еще до 2030 года — опрошенные газетой эксперты считают, что это посильная задача с учетом реалий рынка.

«НМ-Тех» планирует производить и продавать:

микросхемы для UHF-меток, использующихся в транспортных картах (старт реализации в 2027 году, объем производства — 4,8 млрд рублей).

U-чип микросхемы, необходимые для изготовления загранпаспортов (старт реализации в 2029 году, объем производства — 3,9 млрд рублей).

защищенные микросхемы для сим-карт и М2М-чипов, использующихся в устройствах «интернета вещей» (старт реализации в 2028 году, совокупный объем производства — 7,3 млрд рублей).



По оценке самого завода, все новые проекты обладают экспортным потенциалом примерно в $1,5 млн совокупно. Предприятие не ответило на просьбу «Ъ» о комментарии. В пресс-службе Минпромторга изданию сообщили, что объем финансирования НИОКР отечественных микросхем засекречен.

Согласно данным базы Rusprofile, ООО «НМ-Тех» было зарегистрировано в 2019 году и является собственностью ГК «ВЭБ». За 2023 год предприятие заработало 232 млн рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2022 году.

По данным апрельского исследования Kept (бывш. KPMG), в 2023 году российский рынок микроэлектроники потреблял продукции на 289 млрд рублей, из которых 220 млрд составлял импорт.