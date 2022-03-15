Власти Подмосковья с 15 марта отменят масочный режим

С 15 марта в Московской области отменяет масочный режим, а также социальную дистанцию в общественных местах. Об этом говорится на сайте областной администрации.
Правило соблюдения соцдистанции отменяется в транспорте, местах торговли и других местах общественного пользования и организациях.
Помисо этого, прекращаются проверки со стороны властей Подмосковья и Роспотребнадзора за соблюдением ранее объявленных антиковидных рекомендаций.
Масочный режим также отменили в Москве. Там с бизнеса снимается обязанность регулярного измерения температуры тела работников, установки разделительных перегородок на рабочих местах и другие антиковидные ограничения.
В столице с 3 марта прекратилось использование QR-кодов. Также были сняты все ограничения на посещение объектов общепита, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.
Фото на обложке: Deliris /
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