К концу 2022 года свободных дорогих офисов в Москве станет вдвое больше

Аналитики Knight Frank спрогнозировали увеличение до двух раз доли свободных дорогих офисов в Москве к концу 2022 года. Среди причин такого роста — уход с рынка западных компаний и оптимизация затрат оставшихся работодателей.

Доля таких офисов может составить 14,5–19,5% к концу этого года. Если прогноз аналитиков проиграется, то это станет максимальным показателем за последние пять лет: в 2017 году доля пустующих офисов составляла 17,1%, а в 2018 — 12,5%, пишет РБК.

По данным аналитиков, популярными станут небольшие офисные блоки от 50 до 250 кв. м. Такие помещения будут занимать российские компании, в том числе работающие на импортозамещение, а также фирмы, которые решат оптимизировать свои затраты за счет сокращения площадей.

В агентстве подчеркнули, что международные компании единовременно откажутся от офисных помещений. Это маловероятно из-за штрафов за нарушение условий, прописанных в большинстве договоров аренды в дорогих бизнес-центрах столицы.

Эксперты предупредили, что значительное увеличение свободных офисов не повлияет на ставки аренды, которые останутся, скорее всего, на нынешнем уровне. При этом они не исключают, что они могут снизиться на 5–10% при особенно высоком и резком росте уровня вакансии.

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