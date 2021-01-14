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Составлен список вакансий с неполной занятостью и зарплатой от 100 тысяч рублей

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

К началу 2021 года на hh.ru размещено порядка 40 тысяч вакансий с частичной занятостью. Средние зарплаты по таким предложениям традиционно ниже, чем при стандартном графике работы. Однако более чем в 1 тысяче вакансий указан заработок от 100 тысяч рублей. Специально для Rusbase HeadHunter составил подборку таких предложений.

Составлен список вакансий с неполной занятостью и зарплатой от 100 тысяч рублей

В пятерку регионов-лидеров по числу предложений работы с неполной занятостью вошли Краснодарский край, Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.

Список вакансий:

  1. Ведущий прямого эфира / медицинский спикер (эксперт) — от 100 тысяч рублей на руки. От соискателя требуется медицинское образование, опыт публичных выступлений на медицинских мероприятиях/форумах и умение работать на камеру.
  2. Разработчик React Native (Middle / Senior) — от 125 до 250 тысяч рублей на руки. В задачи входит разработка мобильных приложений на React Native (iOS, Android), добавление новых фич, улучшение UX и перформанса.
  3. Дизайнер интерьеров — от 100 до 200 тысяч рублей на руки. ​​​​​​​От соискателя требуется художественный вкус, владение программами 3D Max, а также коммуникабельность, целеустремленность, ответственность.
  4. Эксперт в рубрику «Украшения» — от 100 до 250 тысяч рублей на руки. Необходимо готовится к эфирам по списку лотов в команде со стратегическим продюсером и проводить презентацию товара в прямом эфире в паре с ведущей.
  5. Программист 1C — от 150 тысяч рублей на руки. Работодатель предлагает следующие задачи: проектирование и разработка решений для автоматизации розничной торговли; анализ потребностей пользователей; тестирование разработанного функционала, внедрение и сопровождение информационных систем на платформе 1С.
  6. Full stack разработчик — от 130 000 до 200 000 рублей до вычета налогов. Сотруднику предстоит разрабатывать веб-приложение, принимать участие в проектировании и построении его архитектуры.
  7. Аналитик IT — от 120 тысяч рублей на руки. Среди требований к соискателю: навыки проведения обследований процессов и описания «AS IS»; опыт сбора и формализации бизнес-требований, разработки предложений по оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, построения модели «TO BE».
  8. Репетитор / консультант — от 120 тысяч рублей на руки. В обязанности входит ведение и организация учебного процесса на английском языке по специальности Banchelor of Business Administration (BBA).
  9. Разработчик в области компьютерного зрения (computer vision) — от 120 тысяч рублей на руки. Требуются знания в области обработки изображений и видео, компьютерного зрения, распознавания текста, символов и объектов. Важны опыт работы с OpenCV и другими системами по обработке видео, а также знание основ программирования на Python, С++.
  10. Web-программист — от 120 до 140 тысяч рублей до вычета налогов. Предлагается работа над проектом интернет-магазина на Битрикс, управление сайтом + 1С УТ.
Фото: Castleski / Shutterstock

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