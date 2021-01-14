К началу 2021 года на hh.ru размещено порядка 40 тысяч вакансий с частичной занятостью. Средние зарплаты по таким предложениям традиционно ниже, чем при стандартном графике работы. Однако более чем в 1 тысяче вакансий указан заработок от 100 тысяч рублей. Специально для Rusbase HeadHunter составил подборку таких предложений.

Составлен список вакансий с неполной занятостью и зарплатой от 100 тысяч рублей