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Отдыхай сейчас, плати потом: названы направления турпутевок, ради которых россияне берут кредит

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В платежной платформе рассказали, в каких странах и классах отелей россияне отдыхают на кредитные средства. Аналитику подготовили за ковидный 2020-21 год – если бы не пандемия, то результаты исследования выглядели иначе.

Отдыхай сейчас, плати потом: названы направления турпутевок, ради которых россияне берут кредит

Анализ направлений для отдыха, которые россияне предпочитают оплачивать в кредит, подготовили в «ЮMoney». Исследовали период с июня по июнь 2020-21 года.

Самым популярным направлением, на которое оформляют кредит, стала Турция – 45% заявок. Каждый третий в исследовании платформы взял кредит, чтобы отдохнуть в своей стране – на Россию приходится 31% оформленных на отдых кредитов. В десятке лидеров: ОАЭ, Куба, Египет, Абхазия, Кипр, Мальдивы, Мексика, сообщили в «ЮMoney».

«Чаще всего покупают горящие туры на двух человек: 71% едут вдвоем, 20% клиентов – в одиночку, втроем – 8%. 55% отправляются на отдых без детей, 28% добавляют в бронь одного ребенка, 15% – двоих детей», – отметили в «ЮMoney».

Самым предпочтительным классом отеля для отдыха россиянина в кредит стал пятизвездочный – 42% покупок. В четырехзвездочный поехали 25%, в трехзвездочный – 23%. При этом 69% покупок – номера класса «стандарт».

Средняя цена кредитного тура на человека: в Турции – 34,4 тысячи рублей, в России – 23,8 тысячи рублей, в Абхазии – 24,9 тысячи рублей, уточнили в «ЮMoney».

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Фото: Shutterstock.com

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