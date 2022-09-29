Примерно 60% сотрудников недовольны временем отдыха

Практически 60% российских сотрудников компаний недовольны отсутствием возможности оформить отпуск в желаемое время. Еще около 40% готовы уволиться, если им не согласуют отпуск, говорится в исследовании кадровой компании Unity. Опрос проводился осенью 2022 года среди 500 респондентов.
У 36% респондентов возникали споры между сотрудниками, а 29% не могли изменить заявленные ранее даты отпуска, еще у 8% нет единой процедуры оформления отпуска, передают «Ведомости».
Оплачиваемый отпуск должен предоставляться ежегодно — статья 114 Трудового кодекса России. По словам специалиста службы правового консалтинга компании «Гарант» Татьяны Трошиной, готовиться к отпуску нужно заранее: в конце года работодатель составляет и утверждает график отпусков. При этом учитывать пожелания сотрудников он не обязан — законодательство такого требования не содержит.
В Роструде напомнили, что запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Согласно исследованию SuperJob, 8 из 10 россиян перерабатывают, причем многие работают почти в 1,5 раза больше положенного времени. Трудоголиков больше всего в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.
Как избежать выгорания и прийти в себя после отпуска RB рассказывал здесь, а если отдых и увольнение невозможны, то тут четыре способа, как справиться с выгоранием.
Фото на обложке: chayanuphol /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Единство разума, тела и духа: как преодолеть ограничения классических фасилитаций. Опыт компании
- 2 4-дневная рабочая неделя не влияет на продуктивность — эксперимент
- 3 Честно преодолевая страхи: как руководителям и сотрудникам пережить реорганизацию компании
- 4 Почему не стоит откладывать отпуск и как вернуться в рабочие будни после него
- 5 «Не отправляйте такого сотрудника в отпуск»: 5 советов для руководителей, как работать с человеком в депрессии
ВОЗМОЖНОСТИ
30 сентября 2022
30 сентября 2022
30 сентября 2022