Примерно 60% сотрудников недовольны временем отдыха

Практически 60% российских сотрудников компаний недовольны отсутствием возможности оформить отпуск в желаемое время. Еще около 40% готовы уволиться, если им не согласуют отпуск, говорится в исследовании кадровой компании Unity. Опрос проводился осенью 2022 года среди 500 респондентов.

У 36% респондентов возникали споры между сотрудниками, а 29% не могли изменить заявленные ранее даты отпуска, еще у 8% нет единой процедуры оформления отпуска, передают «Ведомости».

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться ежегодно — статья 114 Трудового кодекса России. По словам специалиста службы правового консалтинга компании «Гарант» Татьяны Трошиной, готовиться к отпуску нужно заранее: в конце года работодатель составляет и утверждает график отпусков. При этом учитывать пожелания сотрудников он не обязан — законодательство такого требования не содержит.

В Роструде напомнили, что запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Согласно исследованию SuperJob, 8 из 10 россиян перерабатывают, причем многие работают почти в 1,5 раза больше положенного времени. Трудоголиков больше всего в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

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