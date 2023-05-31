Объем валютных кредитов на балансе российских банков упал до минимума за 12 лет

Объем валютных кредитов на балансе российских банков снизился до минимума за последние 12 лет. Кредитование бизнеса в долларах США и евро стало проблематичным из-за санкций, а китайский юань, хоть и увеличивают свою долю в объеме валютных кредитов, пока не может заместить эти валюты.

Российские банки держат на балансе $120 млрд в валютных кредитах. Это минимальная сумма с 2011 года, то есть за последние 12 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Банка России.

Кредитование бизнеса в долларах США и евро стало проблематичным после начала спецоперации на Украине и последовавших ей волне антироссийских санкций. Если в марте 2022 года бизнес получил $17,9 млрд в валютных кредитах, то в апреле эта сумма упала до $6,5 млрд, а в мае – до $2 млрд.

С сентября 2022 года китайский юань начал занимать ведущую долю в объеме выданных валютных кредитов, а с октября того же года занимает уже половину объема всех валютных кредитов. Однако юань пока не может полностью заместить доллар США и евро, отмечают эксперты.

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