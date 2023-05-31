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Объем валютных кредитов на балансе российских банков упал до минимума за 12 лет

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Объем валютных кредитов на балансе российских банков снизился до минимума за последние 12 лет. Кредитование бизнеса в долларах США и евро стало проблематичным из-за санкций, а китайский юань, хоть и увеличивают свою долю в объеме валютных кредитов, пока не может заместить эти валюты.

Объем валютных кредитов на балансе российских банков упал до минимума за 12 лет

Российские банки держат на балансе $120 млрд в валютных кредитах. Это минимальная сумма с 2011 года, то есть за последние 12 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Банка России.

Кредитование бизнеса в долларах США и евро стало проблематичным после начала спецоперации на Украине и последовавших ей волне антироссийских санкций. Если в марте 2022 года бизнес получил $17,9 млрд в валютных кредитах, то в апреле эта сумма упала до $6,5 млрд, а в мае – до $2 млрд.

С сентября 2022 года китайский юань начал занимать ведущую долю в объеме выданных валютных кредитов, а с октября того же года занимает уже половину объема всех валютных кредитов. Однако юань пока не может полностью заместить доллар США и евро, отмечают эксперты.

Фото на обложке: KKulikov / Shutterstock

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