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Ватикан создал комитет по инвестициям

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В самом маленьком официально признанном государстве в мире – Ватикане – появился собственный комитет по инвестициям. Основной задачей его членов будет обеспечение этического характера инвестиций в акционерные капиталы компаний.

Ватикан создал комитет по инвестициям

Об учреждении комитета по инвестициям сообщила пресс-служба Ватикана.

«Инвестиционный комитет был предусмотрен статьей 227 Апостольской конституции Praedicate Evangelium, вступившей в силу в воскресенье [5 июня]», – отметили на Святом Престоле.

Работой комитета станет соблюдение этических норм при инвестировании в капиталы компаний, а также оценка их риска и возможной прибыльности. На каких именно секторах сосредоточатся вложения Святого Престола в сообщении не уточняется.

Комитет по инвестициям возглавил рефект дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Джозеф Фаррелл. Он и другие члены комитета избраны на пятилетний срок.

Ранее Ватикан объявил об открытии виртуальной галереи произведений искусства в метавселенной. Некоторые экспонаты можно будет купить, а возможность «пройтись» по галерее появится уже в 2022 году.

Фото на обложке: Calin Stan / Shutterstock

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