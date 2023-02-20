Сбор средств венчурными фондами в четвертом квартале 2022 года упал до девятилетнего минимума

Сбор средств мировыми венчурными фондами в четвертом квартале 2022 года упал до девятилетнего минимума. Вложения в фонды упали на 65% по сравнению с третьим кварталом и оказались самыми низкими с 2013 года.
Вложения в венчурные фонды в четвертом квартале 2022 года оказались минимальными в сравнении с тем же периодом в последние девять лет. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитиков.
По итогам последнего квартала 2022 года венчурные фонды собрали $20,6 млрд, что на 65% меньше, чем в третьем квартале того же года.
Сами венчурные фирмы снижают цель по объемам своих венчурных фондов. Например, Tiger Global Management снизил ее с $6 млрд до $5 млрд для своего нового фонда, указывает The WSJ. Это более, чем в два раза меньше объема последнего открытого фирмой в 2021-2022 годах фонда.
Издание отмечает, что в последние десять лет объем сборов средств венчурными фондами увеличивался на фоне интереса инвесторов к данному типу вложений. Сейчас же темпы снизились из-за роста инфляции, дорогих кредитов и снижению количества новых размещений.
Фото на обложке: Brian A Jackson /
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