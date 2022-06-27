Активность на венчурном рынке снизилась до уровня 2020 года — Bloomberg

Активность на венчурном рынке откатилась к уровню конца 2020 года. Аналитики заметили серьезное сокращение количества сделок и объемов финансирования. Тяжелее других пришлось зрелым стартапам, привлекающим средства в раундах серии D и выше.
Во втором квартале текущего года на мировом венчурном рынке заключили на 23% меньше сделок, чем в первом квартале, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков CB Insights. Сумма привлеченных средств снизилась на 27% за анализируемые периоды при том, что прогноз аналитической компании предполагал падение на 19%.
Стартапы, которые привлекают средства в раундах серии D и выше, оказались в наиболее сложном положении. Их финансирование снизилось почти вдвое – на 43%.
Еще в начале 2022 года в мире появлялось ежедневно по два «единорога» – компании с оценкой $1 млрд и более, уточнил Bloomberg.
Ранее несколько крупных инвестиционных компаний, в числе которых Sequoia Capital и Lightspeed Venture Partners, посоветовали портфельным стартапам подготовиться к сокращению финансирования и найти места, где бы они могли снизить расходы.
Фото на обложке: Akira Kaelyn /
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