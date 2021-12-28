ВЦИОМ: 76% россиян оценивают материальное положение своих семей как среднее и хорошее

Три четверти россиян (76%), принявших участие в опросе ВЦИОМ о социальном самочувствии, оценивают материальное положение своих семей как среднее и хорошее, еще 23% респондентов считают его плохим.

Причем именно «хорошим» назвали материальное положение себя и близких родственников 17% опрошенных. Таким образом, оценивают его как «среднее» или «плохое» 82% респондентов.

ВЦИОМ провел телефонный опрос 19 ноября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. «Индекс самооценки материального положения составил 53 пункта — это самый высокий результат за 12 месяцев», — пришли к выводу исследователи.

При этом индекс удовлетворенности жизнью составил 47 пунктов, что соответствует уровню ноября 2020 года. Половину россиян (48%) в целом устраивает их жизнь, 25% отчасти устраивает, отчасти — нет, а 26% — в целом не устраивает.

Взгляды россиян на экономический кризис в стране в целом пессимистичны. Более половины россиян (61%) полагают, что самые тяжелые времена для нашей страны еще впереди, 16% считают, что мы переживаем их сейчас, а 18% сказали, что они уже позади.

В августе ВЦИОМ провел опрос россиян об отношении к «серым» зарплатам. 86% опрошенных сообщили, что получают всю зарплату официально, 6% ответили, что получают всю зарплату неофициально, «в конверте».

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Фото на обложке: Unsplash